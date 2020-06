В Нью-Мексико произошла стрельба во время протестов

Тяжело пострадал один человек.

В американском штате Нью-Мексико произошла стрельба во время протестов. Об этом сообщили местные правоохранительные органы. В заявлении полиции в Twitter отмечается, что мужчина открыл огонь в Альбукерке во время акции протеста, связанной с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. В результате инцидента серьезно пострадал один человек.

Стрельба произошла во время протеста. Один мужчина получил ранения и был транспортирован в больницу...Пострадавший находится в тяжелом, но стабильном состоянии полиция Альбукерке

Представителям закона пришлось применить химические раздражители, а также светошумовые гранаты, чтобы разогнать митингующих. Полиция взяла под стражу подозреваемых. Их допросили. В настоящее время к расследованию подключено ФБР.

Владимир Путин прокомментировал протесты в США.

Видео: YouTube / TAKE ME TO YOUR LEADER GAMING