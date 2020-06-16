В Новожилово водителя госпитализировали после столкновения с деревом

Врачи диагностировали у 47-летнего пострадавшего тяжелейшие травмы и поместили в реанимацию.

В воскресенье, 17 июля, в Приозерском районе Ленобласти в деревне Новожилово автомобиль врезался в дерево. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В 18:45 по неустановленной причине водитель влетел в дерево. После этого его госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Врачи диагностировали у 47-летнего пострадавшего тяжелейшие травмы и поместили в реанимацию. Обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.

Фото: Piter.tv