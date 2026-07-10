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В Новосибирской области задержали более 50 человек, помогавших мошенникам с Украины

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Полиция установила месторасположение правонарушителей, помогавшим украинским мошенникам.

Сотрудники полиции по Новосибирской области задержали свыше 50 участников преступных групп, оказывавших помощь украинским мошенникам. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы регионального управления МВД России. Известно, что ведется 30 уголовных дел. Согласно предварительным данным от местных правоохранителей, фигуранты расследования в интересах киевского режима в различных субъектах нашей страны арендовали помещения. Далее там размещались SIM-боксы. Сотрудники осуществляли бесперебойное функционирование этих устройств. С помощью оборудования аферисты могли из-за рубежа использовать номера российских операторов мобильной связи для звонков жертвам обмана. В ходе обысков оперативными сотрудниками и следователями изъято более 100 SIM-боксов и свыше одной тысячи SIM-карт.

Следователями новосибирской полиции по материалам оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Новосибирской области и УБК ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено 30 уголовных дел по ч. 3 ст. 274.3 УК России. По подозрению в совершении преступлений с начала 2026 года задержано более 50 граждан.

пресс-служба МВД по региону

В настоящее время всем задержанным избрана мера пресечения как в виде домашнего ареста или заключения под стражу.  Правоохранительные органы пояснили, что SIM-боксы зачастую являются инфраструктурой украинских колл-центров. Они применяются злоумышленниками  для совершения преступлений на российской территории.

Попытка обокрасть супермаркет на набережной Фонтанки обернулась уголовным делом.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Теги: мвд, мошенничество, новосибирская область, регионы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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