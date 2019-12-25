В Новосибирской области у пенсионера в доме нашли 3 расчлененных тела

Как выяснилось, мужчина в 90х годах был осужден на 15 лет за убийство сестры на 15 лет.

В одном из сел Новосибирской области в доме у 66-летнего пенсионера нашли 3 трупа.

Как сообщают региональные следственные органы по Новосибирской области, 16 апреля ушел из дома 36-летний житель села Северное и домой больше не вернулся. По факту исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ходе оперативно-розыскных действий было установлено, что пропавший мужчина пришел в гости к знакомому 66-летнему пенсионеру, с которым вместе распивали спиртные напитки.

По версии следствия, во время застолья между приятелями произошла ссора, в ходе которой хозяин дома нанес множественные удары ножом по гостю. Тело своей жертвы убийца расчленил и вынес на участок, для дальнейшего сокрытия следов преступления. Кроме того, в ходе обыска под полом дома у пенсионера обнаружены скелетированные останки еще 2х человек.

Следователи следственного отдела совместно с сотрудниками полиции провели осмотр места происшествия, в ходе которого, под полом дома было обнаружено два скелетированных тела. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению личностей найденных тел. СУ СК РФ по Новосибирской области

Подозреваемый задержан, в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что в 1991 году мужчина был осужден на 15 лет за убийство своей сестры.

Фото: pixabay.com