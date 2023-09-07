Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

В Новосибирской области потушили крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в частном секторе. Поступило сообщение о возгорании дома и надворных постройках. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился. На трех участках были повреждены два частных дома и пять автомобилей.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В его тушении участвовали 31 специалист и восемь единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре загорелась станция техобслуживания.

Видео: МЧС России