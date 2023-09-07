В Новосибирской области потушили крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в частном секторе. Поступило сообщение о возгорании дома и надворных постройках. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился. На трех участках были повреждены два частных дома и пять автомобилей.
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В его тушении участвовали 31 специалист и восемь единиц техники.
Ранее мы сообщали, что в Краснодаре загорелась станция техобслуживания.
Видео: МЧС России
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