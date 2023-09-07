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В Новосибирской области потушили крупный пожар

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Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

В Новосибирской области потушили крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в частном секторе. Поступило сообщение о возгорании дома и надворных постройках. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился. На трех участках были повреждены два частных дома и пять автомобилей.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В его тушении участвовали 31 специалист и восемь единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре загорелась станция техобслуживания.

Видео: МЧС России

Теги: дом, мчс россии, новосибирская область, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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