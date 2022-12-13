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В Новосибирске загорелся рейсовый автобус

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Площадь огня составила 18 квадратных метров.

В Новосибирске загорелся рейсовый автобус ПАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел утром 20 марта в Калининском районе по улице Богдана Хмельницкого. В городское управление МЧС поступило сообщение о возгорании транспортного средства. Площадь огня составила 18 квадратных метров.

В течение шести минут сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет. По предварительной версии, в автобусе находились 10 человек. Они эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.

Ранее мы сообщали, что в Новой Москве загорелись три грузовика.

Видео: ВКонтакте / ЧП Новосибирск

Теги: автобус, новосибирск, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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