В Новосибирске загорелся рейсовый автобус ПАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел утром 20 марта в Калининском районе по улице Богдана Хмельницкого. В городское управление МЧС поступило сообщение о возгорании транспортного средства. Площадь огня составила 18 квадратных метров.
В течение шести минут сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет. По предварительной версии, в автобусе находились 10 человек. Они эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.
Ранее мы сообщали, что в Новой Москве загорелись три грузовика.
Видео: ВКонтакте / ЧП Новосибирск
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