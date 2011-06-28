В Новосибирске задержан подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности ребенка

Полиция смогла установить личность злоумышленника.

В Новосибирске российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы МВД по региону. Известно, что злоумышленником оказался 27-летний молодой человек. По предварительным данным от полиции, в период с августа по сентябрь 2024 года подозреваемый в одном из мессенджеров вёл переписку с местной жительницей из Кировского района областного центра. Спустя некоторое время посредством онлайн-общения злоумышленник выманил собеседницу на личную встречу, где попытался совершить в отношении последней действия сексуального характера.

Сумев вырваться, потерпевшая убежала от мужчины. Полицейские вышли на след подозреваемого и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали его. пресс-служба МВД РФ по Новосибирской области

По факту криминального эпизода оперативники возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ. Фигурант расследования задержан. Ведутся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Фото и видео: МВД Медиа