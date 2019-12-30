В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега

Местные власти будут усиливать вывоз снега при помощи спецтехники.

В Новосибирске введен режим ЧС из-за обрушившегося на город снегопада. В регионе в течение прошедшей недели выпала половина месячной нормы осадков. Показатели составили 10,3 мм при норме в 24 мм. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на выступление мэра на оперативном совещании правительства. Анатолий Локоть объяснил, чем занимается местная власть.

В выходные уровень вывоза снега достиг 20 тыс. кубометров в сутки прокомментировал эксперт

С территории региона вывезено 116 тысяч кубометров снега за неделю. Режим ЧС позволит местным властям заняться устранением последствий. На улицу выйдет на 30% больше спецтехники для уборки и вывоза зимних осадков. Основные риски связаны со сходом снега с крыш домов. В ближайшее время в Новосибирске продолжится метель, мокрый снег. Скорость ветра достигнет 15 метров в секунду. Стоит ждать гололед.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Иркутске госпитализировали жителя КНР с подозрением на коронавирус.

Фото: Piter.tv

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