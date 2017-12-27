В Новосибирске ураган сорвал крышу с здания и убил 24-летнего водителя

Появились фото и видео с места трагедии.

Накануне вечером, 11 января, в своем автомобиле погиб 24-летний парень из-за крыши, упавшей на автомобиль.

Сообщается, что парень ехал со своей девушкой в машине "Тойота" по улице Фабричной в сторону Димитровского моста. Около 23 часов, когда машина поравнялась с административным зданием по адресу Фабричная, 10, на автомобиль упал кусок железной крыши, которую снесло ураганным ветром. Обломок попал прямиком туда, где сидело водитель. Машина проехала еще около 200 метров и врезалась в сугроб. Молодой человек умер мгновенно от травм головы. Девушка отделалась царапинами и от госпитализации отказалась.

Очевидцы сообщили, что правоохранители после ЧП перекрыли улицу с обеих сторон. Сегодня Следственными органами назначена проверка по данному факту.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти 24-летнего жителя г. Новосибирска по ч. 2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). СУ СК РФ по Новосибирской области

В настоящее время следователями продолжается проведение необходимых мероприятий на месте происшествия во взаимодействии с сотрудниками полиции и МЧС России. По результатам проведения проверки будет принято итоговое процессуальное решение.

Фото и видео: ВК, Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»