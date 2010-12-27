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В Новосибирске на остановке расстреляли мужчину
Сегодня, 8:11
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MShaffter

В Новосибирске на остановке расстреляли мужчину

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К остановке общественного транспорта подъехала машина, и оттуда открыли огонь на поражение по мужчине.

Накануне вечером, 26 июня, в Новосибирске неизвестные расстреляли мужчину.

ЧП произошло в вечернее время на остановке общественного транспорта "Метро Красный проспект" у дома №1 по улице Гоголя. К стоящему на остановке мужчине подъехала серая иномарка, и по нему открыли огонь на поражение. После чего машина скрылась с места преступления. 

Мужчину доставили в больницу, но от многочисленных ранений мужчина скончался. У него были огнестрельные ранения грудной клетки, головы, конечностей, повреждены сердце и брюшная полость. По некоторым данным, на месте преступления найдены не менее 10 гильз. Преступников ищут, в городе объявлен план "Перехват". Погибшему 41 год.

Фото: архив

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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