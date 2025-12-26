Материальный ущерб от их действий превысил 82 тысячи рублей.

В Новосибирске на скамью подсудимых отправятся пять граффитистов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

По данным ведомства, группа молодых людей в возрасте от 20 до 28 лет из разных регионов встретились в Новосибирске в августе нынешнего года. Сняв квартиру, художники около недели разъезжали по железнодорожным станциям области. За это время граффитисты разрисовали вагонных пригородных электричек на нескольких станциях.

Материальный ущерб от их действий превысил 82 тысячи рублей. Оперативники задержали подозреваемых, когда они выдвинулись на автомобиле в сторону соседнего региона. Фигуранты в полном объеме возместили транспортной компании материальный ущерб. Материалы уголовного дела будут направлены в суд.

Видео: Управление на транспорте МВД России по СФО