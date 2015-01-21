Преступник разыскивается полицией.

В Новосибирске грабители отобрали у мужчины пакет с крупной суммой денег. Ранее ролик с моментом преступления был опубликован в местном паблике в социальной сети "Вконтакте". В настоящее время правоохранительные органы ищут преступника.

По факту грабежа в Кировском районе Новосибирска возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 161 УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления заявление главка МВД по региону

В Интернете в подписи к посту с видео указано, что грабеж совершен 18 февраля. На кадрах видно, что к прохожему сзади подбегают двое мужчин. Она валят жертву на снег, после чего отбирают пакет, в которой, по заявлению пострадавшего, находилась крупная сумма денег. В паблике уточнили, что речь идет о 15 млн рублей. В полиции данные о сумме подтверждать не стали. Оперативники не разглашают дополнительную информацию в интересах следствия.

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Фото и видео: Вконтакте/ЧП Новосибирск