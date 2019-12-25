Фигурант дела будет под стражей до 16 апреля.

В Новосибирске арестовали студента, зарезавшего одногруппника. Об этом говорится в сообщении Ленинского районного суда. По стражей два месяца будет находиться 22-летний фигурант расследования, который совершил преступление на территории государственного технического университета. Подозреваемый лишил жизни одногруппника в сквере вуза.

Рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения Миллеру Д., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Миллеру Д. избрана мера пересечения в виде заключения под стражу до 16 апреля сообщение судебной инстанции

Напомним, что трагедия произошла 16 февраля в ходе конфликта. Студент поссорился со знакомым из-за девушки. Юноша достал кухонный нож и в присутствии свидетелей нанес жертве ранения в спину и другим частям тела. Потерпевший скончался на месте.

В Новосибирске по пути салон трамвая засыпало снегом.

Фото: Piter.tv