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В Новосибирске двух пьяных дебоширов не пустили в самолет до Пхукета

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Двое пьяных Омичей устроили дебош в аэропорту "Толмачево" и лишились отдыха в Таиланде.

Два пьяных омича устроили дебош в аэропорту Новосибирска "Толмачево".

Два мужчины вели себя неадекватно во время посадки на самолет, который готовился к вылету в Таиланд. Они были в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражались, пытались спровоцировать на конфликт других пассажиров рейса.

Экипаж авиалайнера принял решение отказать в перелете буйным гражданам. Несостоявшиеся пассажиры в присутствии понятых не подчинились требованиям сотрудников полиции. От медосвидетельствования на наличие алкоголя они отказались.

В отношении задержанных жителей города Омска составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. В настоящее время материалы переданы в Обской городской суд Новосибирской области для принятия процессуального решения.

Официальный представитель МВД РФ, Ирина Волк

Видео: МВД.РФ

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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