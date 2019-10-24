В Новосибирске двух пьяных дебоширов не пустили в самолет до Пхукета

Двое пьяных Омичей устроили дебош в аэропорту "Толмачево" и лишились отдыха в Таиланде.

Два пьяных омича устроили дебош в аэропорту Новосибирска "Толмачево".

Два мужчины вели себя неадекватно во время посадки на самолет, который готовился к вылету в Таиланд. Они были в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражались, пытались спровоцировать на конфликт других пассажиров рейса.

Экипаж авиалайнера принял решение отказать в перелете буйным гражданам. Несостоявшиеся пассажиры в присутствии понятых не подчинились требованиям сотрудников полиции. От медосвидетельствования на наличие алкоголя они отказались.

В отношении задержанных жителей города Омска составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. В настоящее время материалы переданы в Обской городской суд Новосибирской области для принятия процессуального решения. Официальный представитель МВД РФ, Ирина Волк

Видео: МВД.РФ