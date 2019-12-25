В Новосибирске двое детей попали в реанимацию из-за коронавируса

В больницах находятся 35 детей с подтвержденным коронавирусом.

В Новосибирске два ребенка с коронавирусом в тяжелом состоянии в реанимации.

Издание sib.fm со ссылкой на главного врача детской городской клинической больницы № 3 Татьяну Комиссарову сообщает, что на сегодня двое детей с коронавирусом в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении.

Главрач сообщила, что в основном дети переносят коронавирус в легкой форме, но если у них есть хронические заболевания, например ДЦП или заболевания центральной нервной системы, то заболевание проходит в тяжелой форме.

На сегодняшний день в больнице 35 детей с подтвержденным коронавирусом.

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