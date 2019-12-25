В Москве на уроке умерла 11-летняя школьница

Во время разминки на уроке физкультуры девочка потеряла сознание и упала.

Сегодня, 6 ноября, в школе №937 Москвы на уроке физкультуры умерла пятиклассница.

Агентство Городских Новостей Москва сообщает, что девочка в начале урока физкультуры на разминке почувствовала себя плохо, потеряла сознание и упала. Педагог незамедлительно вызвал скорую, которая прибыла на место через 10 минут. После этого в течение 8-10минут прибыли еще 3 специализированные бригады скорой детской помощи. Но спасти ребенка не смогли.

АГН Москва со ссылкой на директора школы сообщает, что предварительно установлено, что у девочки произошла остановка сердца. Точная причина смерти будет установлена экспертизой.

Следственные органы по факту смерти ребенка проводят доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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Фото:Piter.TV