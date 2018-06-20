Фото: В Новосергеевке сбили мотоциклиста

По словам свидетелей, водителя двухколесника госпитализировали.

В понедельник, 22 апреля, в Ленинградской области произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительной информации, авария случилась в деревне Новосергеевка Всеволожского района. Очевидцы сняли на камеру лежащий у обочине мотоцикл со сломанным передним колесом, а также карету Скорой помощи. По словам свидетелей, водителя двухколесника госпитализировали. По факту происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"