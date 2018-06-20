Петербуржца пырнули ножом на Долгоозерной улице

Пострадавшего увезли в больницу с колото-резаным ранением.

Полиция Приморского района разыскивает причастного к преступлению на Долгоозерной улице. Инцидент произошел вечером 20 апреля. В результате был ранен 33-летний мужчина. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Пострадавший рассказал, что возле дома №3 на него напал неизвестный и пырнул ножом. Мужчину госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением.

В настоящий момент полицейские разыскивают нападающего. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ведется расследование.

Ранее мы писали, что мужчину избили и ограбили в парадной дома на Красносельском шоссе.

Фото: Piter.TV