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В Новом Девяткино закрыли "Суши-Wok"
Сегодня, 9:55
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nastya960
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В Новом Девяткино закрыли "Суши-Wok"

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Роспотребнадзор нашел в туалете и на кухне нарушения, из-за которых отравились люди.

Всеволожский суд приостановил работу кафе-бара "Суши-Wok" в Новодевяткино. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Ленинградской области. 

В июне 5 человек поели в кафе и заболели животом. Это стало поводом для санитарно-эпидемиологической проверки заведения. В кафе практически не оказалось хрома, потолок из материала армстронг, который нельзя вымыть и продезинфицировать. Пища хранится на полках, которые также нельзя обеззаразить. Швабры и тряпки, которыми убирают зал для приёма пищи, хранились в туалете вместе с инвентарём для его же уборки. Тарелки мылись руками, ножи, доски и тара для продуктов не подписаны. Яйца хранятся не в холодильниках, а на месте приготовления пищи. 

Индивидуальный предприниматель в суд не пришёл, но вину через представителя признал. Также он пообещал устранить недостатки. 

Фото: pixabay.com

Теги: ленобласть , новое девяткино , отравление , роспотребнадзор , суши , суши вок
Категории: Лента новостей

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