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В Новом Девяткино в кювет съехал "Гольф". Погибла женщина

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Видео с места аварии поделился мобильный корреспондент Piter.tv

Утром в воскресенье, 27 сентября, во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Предварительной информацией поделились в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области.

Видео с места аварии поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

ДТП произошло около семи часов утра на автодороге "Петербург – Матокса" близ Нового Девяткино. Автомобиль "Фольксваген Гольф" с 30-летним водителем за рулем съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии 27-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, новое девяткино
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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