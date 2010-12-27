В Новом Девяткино школьница выжила при падении с 10 этажа

Во Всеволожском районе несовершеннолетняя девочка выпала из окна многоэтажки.

Во Всеволожском районе врачи спасают 15-девочку, которая выпала из окна десятого этажа. Сообщается, что пострадавшая нездорова в психическом плане.

Инцидент произошел в полдень 18 декабря в доме номер 61 в Новом Девяткино. Прохожие заметили лежащую внизу у здания несовершеннолетнюю с многочисленными травмами. Девочку экстренно госпитализировали врачи “скорой помощи”. У пациентки диагностировали травмы головы, внутренних органов, перелом позвоночника и девяти ребер.

Сообщается, что несчастный случай произошел в квартире, в которой школьница жила. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства случившегося.