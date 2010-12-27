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В Новом Девяткино школьница выжила при падении с 10 этажа
Сегодня, 9:15
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lesjasap
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В Новом Девяткино школьница выжила при падении с 10 этажа

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Во Всеволожском районе несовершеннолетняя девочка выпала из окна многоэтажки.

Во Всеволожском районе врачи спасают 15-девочку, которая выпала из окна десятого этажа. Сообщается, что пострадавшая нездорова в психическом плане.
 
Инцидент произошел в полдень 18 декабря в доме номер 61 в Новом Девяткино. Прохожие заметили лежащую внизу у здания несовершеннолетнюю с многочисленными травмами. Девочку экстренно госпитализировали врачи “скорой помощи”. У пациентки диагностировали травмы головы, внутренних органов, перелом позвоночника и девяти ребер. 
 
Сообщается, что несчастный случай произошел в квартире, в которой школьница жила. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства случившегося.
Теги: всеволожский район , новое девяткино , падение , психическое расстройство
Категории: Происшествия Новости СПб

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