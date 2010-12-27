Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Новом Девяткино сегодня испытывают тепловые сети
Сегодня, 9:42
0
nastya960
99

В Новом Девяткино сегодня испытывают тепловые сети

0
 
 

Жителей просят быть внимательными и осторожными.

Сегодня, 24 июля, "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет испытания сетей во Всеволожском районе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В деревне Новое Девяткино тепловые сети испытают на плотность и прочность. В зону испытаний входят тепловые сети (температура воды в них не превышает 40 градусов), проходящие по улицам: Арсенальная, Школьная, Флотская, Озерная, Главная, Энергетиков, Лесная, Боровая, Оборонная, Ветеранов, Славы, Привокзальная площадь, Скандинавский проезд, шоссе Лаврики, Кварталы 1 и 2. 

Энергетики призывают всех жителей и гостей Санкт-Петербурга быть внимательными и осторожными. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах просьба сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного - 112), а также соблюдать правила безопасности: 
1.Не приближайтесь к месту вытекания воды! Не пытайтесь пройти или проехать по территории, залитой водой и вымытым грунтом. 
2.Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждения, предупреждающие знаки, линию оцепления. 
3.Не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива. Ущерб застрахован. 
4.Неукоснительно следуйте инструкциям сотрудников "Теплосеть Санкт-Петербурга" по выбору безопасных путей обхода и объезда. 

Испытания - необходимое мероприятие при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Проверки позволяют выявить слабые места и затем отремонтировать их.

Фото: пресс-служба "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теги: вода , всеволожский район , компания теплосеть санкт-петербурга , ленобласть , новое девяткино , теплосети
Категории: Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5