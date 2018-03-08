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В Новом Девяткино мусорная свалка у озера привлекла крыс

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Бытовые отходы в Новом Девяткино "призвали" толпы крыс: животные копаются в мусоре и плавают в местном озере.

В Новом Девяткино озеро оккупировали крысы. Мелкие грызуны пришли на место из-за свалки бытовых отходов, организованной неизвестными. Около мусорных баков местные жители насчитали не менее 10 особей, питающихся объедками со столов. Также серые "гости" купаются в озере. Особенно часто это явление можно наблюдать в летнее время года. 

Очевидцы рассказали, что недавно на данной территории происходила травля грызунов. Однако, звери вернулись ради “вкусностей”, неосторожно оставленных владельцами ближайших домов Всеволожского района Ленобласти. 

Фото и видео: Вконтакте/Девяткино Online
 

Теги: крысы , мусор , новое девяткино , озеро , происшествия спб , свалка
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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