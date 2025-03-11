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В Новой Москве ликвидировали пожар в административном здании

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В результате пожара погиб один человек.

В Новой Москве ликвидировали пожар в административном здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 10 марта в деревне Мамыри. Поступило сообщение о возгорании в двухэтажном административном здании. Площадь огня составила 500 квадратных метров.

Прибывшие на место огнеборцы спасли семь человек. Также сообщается об одном погибшем. В тушении пожара участвовали 62 специалиста и 15 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Воронеже загорелся мебельный цех.

Видео: МЧС России

Теги: административное здание, мчс россии, новая москва, пожар
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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