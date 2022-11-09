В Новой Ладоге спустили на воду траулер "Солигорск"

Траулер был построен на заводе "РОСТР" в рамках госпрограммы "Развитие судостроения на 2013-2030 годы".

Новой Ладоге спустили на воду траулер "Солигорск". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Траулер был построен на заводе "РОСТР" в рамках госпрограммы "Развитие судостроения на 2013-2030 годы". "Солигорск" стал одним из первых отечественных проектов, строящихся с учетом постановления Правительства о финансовых льготах для судостроителей.

В Петербурге на следующей неделе на воду спустят атомный ледокол "Якутия". Эти ледоколы смогут провожать караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров.

Видео: ВКонтакте / Администрация Ленинградской области (Медиапалуба)