В "Новой Голландии" открылся каток

Для гостей будут проводить тематические музыкальные сеансы.

Сегодня, 26 ноября, на территории общественного пространства "Новая Голландия" открылся каток. Площадь ледовой арены составляет 2 тыс. "квадратов". Об открытии сообщили в группе острова в соцсети "ВКонтакте".

Около катка установлены скамейки для переобувания. Над ними стоят навесы, чтобы горожан не беспокоил снегопад. Все желающие могут взять "помощников фигуриста", которые помогут сохранить устойчивость на ледяной поверхности. Также напрокат можно будет взять хоккейные и фигурные коньки от 25 до 47 размера.

Для гостей будут проводить тематические музыкальные сеансы. Билеты можно будет приобрести в киоске на Липовой аллее, ближе к "Дому 12" либо на сайте пространства. Добавим, что сеансы катания длятся по 1 часу.



Пожалуйста, планируйте свой визит и приобретайте билеты заранее онлайн.

Уточнить количество оставшихся билетов в кассах можно по телефону катка 985-33-66 Пресс-служба "Новой Голландии"

Ранее на Piter.tv: в Петербурге появится интерактивная карта катков.

Фото: ВКонтакте / Новая Голландия