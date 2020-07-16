На стройке в Новогорелово сорвался подъемник с рабочими

В результате инцидента пострадали четыре человека, еще один погиб.

В четверг, 16 июля, на стройке в поселке Новогорелово Ломоносовского района Ленобласти произошел несчастный случай. Об этом сообщил и местные жители в сети.

Около 10 часов утра с высоты 13 этажа сорвался подъемник с рабочими. В результате инцидента четыре человека получили травмы различной степени тяжести, еще один погиб.

Всех пострадавших госпитализировали. Состояние троих оценивается как средней степени тяжести, одного привезли в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что подросток сорвался с третьего этажа в Сосновом Бору.

Фото, видео: ВКонтакте / ЖК Новое Горелово / Новогорелово / Елена Захарова