В результате драки пострадали как минимум три человека.

В Москве произошло массовое побоище мигрантов на стройплощадке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел утром 5 марта в районе Солнцево. На стройплощадке ЖК "Лучи" столкнулись две группы рабочих. Вооруженные стройматериалами строители пытались атаковать своих оппонентов.

В результате драки пострадали как минимум три человека. На место прибыли скорая и полиция. Зачинщиков драки пока не задержали.

Ранее мы сообщали, что в Электростали произошла массовая драка на складе Wildberries.

Видео: Telegram / Mash