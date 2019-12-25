Подросток сорвался с третьего этажа в Сосновом Бору

Потерпевший хотел добраться до своего балкона.

Во вторник, 14 июля, в городе Сосновый Бор произошел несчастный случай. В больницу был доставлен подросток с серьезными травмами, полученными при падении с третьего этажа дома на улице Красных Фортов. Об этом стало известно Piter . TV .

По предварительным данным, молодой человек затеял ремонт на своем балконе и решил добраться до него через окно, однако по неосторожности упал с высоты.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что школьник сорвался с железнодорожного моста в Тихвине и погиб.

Фото: Piter.TV