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В Новгородской области болото засосало жителя Купчино
Сегодня, 10:18
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lesjasap
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В Новгородской области болото засосало жителя Купчино

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Полиция Новгородской области пытается найти человека, который застрял в болоте.

Петербурженка обратилась в полицию с просьбой найти ее мужа. Как сообщает заявительница, ее супруг успел позвонить и рассказать, что он пытается выбраться из болота. 
 
Как стало известно, 70-летний житель Купчино вечером пятого октября отправился в лес за грибами. Участок находился вблизи загородного дома, принадлежавшего супругам, в деревне Заречье Маловишерского района. Через два часа после начала прогулки, мужчина позвонил жене и сказал, что у него свело ноги и он не может выйти из болота. После этого связаться с пострадавшим не получилось.
 
В настоящее время правоохранительные органы новгородской области проводят поиски петербуржца.
Теги: болото , купчино , новгороская область , поиски человека
Категории: Новости СПб

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