В Новгородской области болото засосало жителя Купчино

Полиция Новгородской области пытается найти человека, который застрял в болоте.

Петербурженка обратилась в полицию с просьбой найти ее мужа. Как сообщает заявительница, ее супруг успел позвонить и рассказать, что он пытается выбраться из болота.

Как стало известно, 70-летний житель Купчино вечером пятого октября отправился в лес за грибами. Участок находился вблизи загородного дома, принадлежавшего супругам, в деревне Заречье Маловишерского района. Через два часа после начала прогулки, мужчина позвонил жене и сказал, что у него свело ноги и он не может выйти из болота. После этого связаться с пострадавшим не получилось.

В настоящее время правоохранительные органы новгородской области проводят поиски петербуржца.