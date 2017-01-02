В Новгородской области в больнице у мужчины "нашли" беременность

У мужчины после перелома руки в выписке в сопутствующих заболеваниях значилась беременность.
ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Новгородской области сообщает, что организована проверка больницы, где мужчине в выписке после лечения перелома руки в сопутствующих заболеваниях написали "беременность".
В местных СМИ и соцсетях появилась информация, что мужчину прооперировали в в Боровичской центральной районной больнице (ЦРБ). Запись беременность обнаружилась в Великом Новгороде в больнице, куда мужчина обратился из-за воспаления после операции. По публикациям в СМИ и была организована проверка ЦРБ.
ТАСС уточняет, что региональном СУ СКР никаких жалоб не зафиксировано.
Фото: pixabay.com, т-м канал LIFE SHOT
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