В Норильске пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

На борту воздушного судна находились 87 человек. Никто не пострадал.

В Норильске самолет во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел 24 ноября. Воздушное судно Sukhoi Superjet 100, которое осуществляло рейс "Челябинск – Норильск", при посадке выкатилось за пределы ВПП на расстояние порядка 30 метров.

В момент ЧП на борту самолета находились 87 человек, включая шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал. Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

По факту инцидента проводится доследственная проверка.

Ранее в Норвегии упал учебный легкий самолет.

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ