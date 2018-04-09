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В Ногинске бродячая собака искусала лицо 4-летней девочки на глазах у отца

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Девочка гуляла во дворе с папой и обняла бродячую собаку, собака в ответ на ласку искусала малышку.

Жуткий инцидент произошел в субботу, 7 апреля, в одном из дворов города Ногинска.

4-летняя девочка гуляла во дворе дома вместе с отцом. Малышка в какой-то момент обняла бродячую собаку, а та укусила ребенка в область лица. Отец ударил собаку, и та отпустила ребенка. Девочку в срочном порядке госпитализировали в больницу, где были диагностированы рваные укушенные раны губы и лица. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Следственными органами СУ СК РФ по Московской области проводится по данному факту проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

 

Теги: жесть , московская область , ногинск , собака покусала ребенка
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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