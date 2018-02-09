В Нижневартовске в очереди к врачу скончался 32-летний мужчина

Очевидец снял на видео, что происходило в коридоре больницы, где умер пациент, в ожидании приема.

8 февраля в одной из групп ВКонтакте появилось сообщение с видео, что в одной из поликлиник в очереди на приме к врачу умер 32-летний пациент.

Следственные органы по данному факту назначили процессуальную проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти мужчины. Кроме этого будет дана оценка действиям медицинских работников учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. СУ СК РФ по ХМАО - Югре

Очевидцы сообщают, что мужчина был записан на прием к терапевту. В какой-то момент пациенту стало плохо, он потерял сознание и упал. Медики не особо старались помочь упавшему. На кадрах видно, что один из медработников все же попытался реанимировать мужчину. Реанимация пришла только спустя 20 минут, но к этому моменту 32-летний мужчина уже умер. Когда приехали сотрудники полиции, медики им сказали, что мужчина во время падения ударился головой об батарею.

Видео: ВК, Анатолий ЧПэшный