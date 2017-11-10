В Нижнем Новгороде сотрудница "Почты России" разбрызгала газовый баллончик в посетителей

В сети появилось видео последствий распыления перцового баллончика на посетителей.

Вопиющий инцидент произошел в одном из отделений "Почты России" Нижнего Новгорода. Взбешенная сотрудница "Почты России" сначала обозвала клиентов, а затем распылила в очередь перцовый баллончик.

Этот инцидент произошел около 16 часов 8 ноября в отделении 603024 "Почты России" по улице Невзоровых, 111. Причиной конфликта стало нежелание обслужить клиентов, так как ее рабочая смена подходила к концу. По словам одной из пострадавших, все 5 человек, которые стояли в очереди, пришли задолго до конца рабочего дня отделения. Сотрудница очень медленно обслуживала очередь, а оставшимся 5ти клиентам заявила, что обслуживать она их не будет. Очередь стала возмущаться и просить обслужить их, аргументируя тем, что все они пришли заблаговременно. Женщина за стойкой начала оскорблять клиентов нецензурной бранью, среди прочих слов назвала их "дураками" и "набежавшими тараканами".

81-летняя пенсионерка попыталась воззвать к совести разбушевавшуюся женщину. В этот момент сотрудница впала в ярость, достала перцовый баллончик и прыснула прямо в лицо пенсионерке. Досталось всем, кто находился в отделении почты. Клиенты и работники начали задыхаться, кашлять, из глаз полились слезы. Посетители открыли окна и двери и вызвали полицию. Полиция на вызов так и не приехала.

Клиенты сами пошли в отделение полиции и написали коллективную жалобу. В полиции сказали, что люди просто не дождались наряда полиции. Правоохранительные органы заявили, что по заявлению граждан идет проверка. А в "Почте России" ответили, что женщину временно отстранили от работы, и идет внутренняя проверка, после которой сотрудницу могут уволить.

Видео: Жанна Зейн