В Нижнем Новгороде без вести пропал корреспондент газеты "Аргументы и факты"

Журналист Сергей Грачев работал над редакционным заданием на фестивале российского кино «Горький fest».

В Нижнем Новгороде без вести пропал Сергей Грачев, журналист газеты "Аргументы и факты". Об этом сообщил шеф-редактор идательского дома Владимир Шушкин.

Журналист уехал в командировку 20 июля, а на следующий день уже перестал выходить на связь. Телефон работника "Аргументы и факты" выключен. Известно, что последний раз корреспондента видели,когда он выходил из гостиницы "Шератон". Мужчина был одет в джинсовую рубашку и серые штаны с карманами.

СК уже возбудило уголовное дело, но по какой именно статье старший помощник СУ СКР по Нижегородской области Юлия Склярова не уточнила.

На данный момент в Нижнем Новгороде следователи совместо с оперативниками правоохранительных органов проводят поиски Сергея Грачева. К работе также подлючились волонтерские организации города.

Фото: Владимир Шушкин/Facebook