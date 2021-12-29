В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве муниципального депутата Розина

Умерший от телесных повреждений мужчина успел назвать, кто в него стрелял.

В Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве муниципального депутата Валентина Розина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Задержание произвели сотрудники ГИБДД. Им оказался гражданин РФ 1982 года рождения. В настоящее время он находится в региональном следственном управление СК России.

С ним работают следователи и следователи-криминалисты. Решается вопрос о его задержании в порядке ст. 91 УПК РФ. из сообщения СУ СКР По Нижегородской области

По версии следствия, накануне вечером Розин обратился в Ковернинскую центральную районную больницу с огнестрельным ранением. Впоследствии он скончался от полученных телесных повреждений. Перед смертью мундеп успел сообщить, кто в него стрелял.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее под Липецком столкнулись 19 автомобилей.

Видео: СУ СКР по Нижегородской области