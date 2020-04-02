Нижегородцы смогут подать заявку при помощи сервиса "Карта жителя Нижегородской области".

В Нижегородской области ввели QR-коды для контроля режима изоляции. С его помощью можно будет подтвердить оформление заяви, по которой жители смогут покидать место проживания или переезжать.

Так власти будут следить за соблюдением самоизоляции в регионе. Указ об этом подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он опубликован на сайте регионального правительства.

Сообщается, что для выхода из дома или переезда, нижегородцы должны будут подать заявку при помощи сервиса "Карта жителя Нижегородской области". Те граждане, у которых нет смартфонов, смогут позвонить по номеру 112. Служба предоставит номер заявки.

Также нижегородцы смогут предъявить проверяющему заверенную работодателем справку или другие документы. Например служебное удостоверение.

Ранее мы сообщали, что в Москве введут QR-коды для выхода из дома в период изоляции.

Видео: Instagram/ gsnikitin