На борту самолета находились два человека.

В Нижегородской области упал легкомоторный самолет. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел 20 февраля в районе села Новоликеево. Поступило сообщение о крушении самолета RV-7. Отмечается, что на его борту находились два человека. После крушения оба были живы, однако вскоре скончались в результате полученных травм. Перед смертью пилот успел выйти на связь с экстренными службами.

Ранее мы сообщали, что крушение самолета в аэропорту Торонто попало на видео.

Фото: Telegram / 112