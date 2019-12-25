В Нижегородской области упал легкомоторный самолет. Об этом сообщил Telegram-канал 112.
Инцидент произошел 20 февраля в районе села Новоликеево. Поступило сообщение о крушении самолета RV-7. Отмечается, что на его борту находились два человека. После крушения оба были живы, однако вскоре скончались в результате полученных травм. Перед смертью пилот успел выйти на связь с экстренными службами.
Ранее мы сообщали, что крушение самолета в аэропорту Торонто попало на видео.
Фото: Telegram / 112
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