Крушение самолета в аэропорту Торонто попало на видео

По неподтвержденным данным пострадали 15 человек.

По социальным сетям распространились кадры с потерпевшим крушение на территории канадского аэропорта в Торонто пассажирским самолетом авиакомпании Delta Airlines. Очевидцы инцидента засняли происходящее на видео. В ролике заметно перевернутое воздушное судно, лежащее на летном поле. Известно, что у лайнера оторвано одно из крыльев, а также хвостовая часть. Экстренные службы залили салон поврежденного борта специальной пеной, чтобы там не начал распространяться огонь. В кадре также попала эвакуация людей.

Напомним, что пассажирский лайнер Bombardier CRJ-900LR потерпел крушение в аэропорту в ночь на 18 февраля. По предварительным сведениям от местных СМИ, в момент взлета в самолете находилось 80 человек. Крушение борта произошло при посадке, когда экипаж перевернулся на взлетной полосе. По неподтвержденным данным, в результате происшествия могли пострадать 15 человек, а один несовершеннолетний и двое взрослых тяжело травмировались. Канадские журналисты написали о том, что трагедия могла произошли из-за сильных порывов ветра и метели. Скорость лайнера на момент посадки в аэропорту достигала 65 километров в час.

В аэропорту Турции приостановили полеты из-за неопознанного объекта.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian