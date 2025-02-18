В аэропорту Турции приостановили полеты из-за неопознанного объекта

Предположительно, речь может идти о беспилотнике.

В аэропорту Турции приостановили полеты из-за НЛО. Соответствующее заявление сделали журналисты из местного издания T24. Известно, что инцидент зафиксирован на территории воздушной гавани в Газиантепе. Очевидцы уведомили о светящемся неопознанном летающем объекте в 22 часа вечера по времени, которое совпадает с московским.

Пилоты увидели светящийся неопознанный объект на высоте около 10 тысяч футов и сообщили о ситуации на диспетчерскую вышку. После сообщения двух пилотов об объекте, который не был виден на радарах, посадка и взлет самолетов в аэропорту были прекращены. турецкое СМИ

Авторы газеты добавили, что указанный объект может быть беспилотным летательным аппаратом. Однако пока что у специалистов нет точной информации об источнике света. Упоминается в материале, что воздушное движение будет возобновлено для пассажирских и грузовых полетов после уточнения происхождения объекта.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости