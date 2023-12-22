В Нижегородской области пресекли продажу анаболических стероидов

Ирина Волк рассказала о расследовании в регионе о продаже сильнодействующих веществ.

В Нижегородской области перед судом предстанет обвиняемый в незаконном обороте анаболических стероидов. Такие данные журналистам предоставила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ (по статьям 30 и 234 УК РФ). Оперативники задержали злоумышленника марте 2023 года в офисе транспортной компании в момент пересылки товара.

Полицейские изъяли у него почтовые пакеты с неизвестным веществом. Проведенное исследование показало, что в одном из них находится 100 таблеток, которые содержат станозолол. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Во время обысков на съемной квартире и в арендуемом фигурантом расследования оперативниками изъято свыше десяти тысяч доз в виде таблеток и капсул, а также упаковочный материал, банковские карты. Лабораторные экспертизы показали, что общий вес изъятых веществ составил около 115 килограммов. Дело будет рассматриваться по существу в Советском районном суде Нижнего Новгорода.

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Фото и видео: МВД Медиа