Темпы заражаемости в субъекте выше, чем в среднем по России.

В Нижегородской области объявили о выходе на первый этап снятия ограничений. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

Теперь жителям разрешены пробежки и прогулки на расстоянии одного километра от дома по два часа в сутки. Также смогут открыться предприятия розничной торговли с отдельным входом с улицы, площадь зала которых не больше 400 квадратных метров — без примерки. Также разрешены занятия спортом на улице не более двух часов в компании не больше двух человек. Расстояние между занимающимися не должно быть больше пяти метров.

По указу Роспотребнадзора, решение о переходе к поэтапному снятию ограничений принимает руководство субъекта. Однако эпидемиологическая ситуация в регионе должна соответствовать трём критериям: большой охват тестирования, свободных коек в клиниках должно быть больше 50%, коэфицент распространения инфекции не должен быть больше одного.

Глеб Никитин рассказал, что 18 мая коэфицент распространения коронавируса в регионе впервые за семь дней стал ниже 1,0.

В итоге сегодня я подписал Указ о порядке перехода к этапу снятия ограничений. Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

При этом, по его словам, темпы заражаемости в субъекте выше, чем в среднем по России. Поэтому режим самоизоляции в области будет сохранён.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 9 263 новых случаев заражения коронавирусом.

Видео: kremlin.ru