В Никольских рядах выросла очередь за блинами

В эти выходные петербуржцы пришли в Никольские ряды за блинами и праздником. Желающие отведать масленичных блинов стоят в очереди длиной в несколько метров, потому что лакомства продают только в одной палатке. Жители города едят блины на месте и покупают с собой. Об этом сообщили "Невские новости" 14 марта.
На народные гуляния пришло много людей. Здесь они занимаются творчеством - изготавливают методом плетения фигурки и слушают веселые песни.
Ранее в Piter.tv сообщили, что маленькие чучела Масленицы будут жечь на Елагином острове каждый час.
Фото: ВКонтакте / сообщество "Никольские ряды"
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