В Никольских рядах выросла очередь за блинами

Люди покупают традиционное праздничное блюдо "про запас" и наполняют свои контейнеры.

В эти выходные петербуржцы пришли в Никольские ряды за блинами и праздником. Желающие отведать масленичных блинов стоят в очереди длиной в несколько метров, потому что лакомства продают только в одной палатке. Жители города едят блины на месте и покупают с собой. Об этом сообщили "Невские новости" 14 марта.

На народные гуляния пришло много людей. Здесь они занимаются творчеством - изготавливают методом плетения фигурки и слушают веселые песни.

Ранее в Piter.tv сообщили, что маленькие чучела Масленицы будут жечь на Елагином острове каждый час.

Фото: ВКонтакте / сообщество "Никольские ряды"