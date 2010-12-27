В Никольском взрослый мужчина станет отцом ребенка 15-летней девочки

В Ленобласти рабочий с предприятия соблазнил девятиклассницу: оба не знали, что нужно "защищаться". В итоге - девочка беременна.

В Ленинградской области Тосненского района полиция разбирается в интимных отношениях 15-летней жительницы города Никольское и 23-летнего рабочего. В результате далеко не платонических отношений между молодыми людьми, несовершеннолетняя девушка забеременела. Как сообщает школьница, связь была случайной.

Медики установили, что девятиклассница в данный момент находится на шестой неделе беременности. Представители консультативно-диагностического центра для детей выяснили у пациентки, что отцом ребенка является взрослый мужчина. Он соблазнил жертву в марте в квартире по Советскому проспекту. будущая мать знает, что "казанова" работает упаковщиком на рыбоконсервном заводе. Она добавила, что соитие происходило без какой-либо защиты.

В настоящее время подозреваемый в сексуальных отношениях с несовершеннолетней задержан полицией. Делом займется Следственный комитет.

Фото: Piter.tv

