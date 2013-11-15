В министерстве сельского хозяйства страны заявили, что акция протеста зашла слишком далеко.

В Нидерландах фермеры разбросали по дорогам навоз и сено, заблокировав несколько магистралей. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS)

Утром 27 июля фермеры разбрасывали по дорогам навоз и сено, а после поджигали их. Из-за блокады магистралей образовались многочисленные пробки. Также недалеко от города Меппел произошла авария.

В министерстве сельского хозяйства Нидерландов заявили, что акция протеста фермеров зашла слишком далеко.

Ранее мы сообщали, что в Польше забросали яйцами колонну автомобилей лидера "Права и справедливости" Качиньского.

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