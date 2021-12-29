В Невском районе жители 10 лет пытаются добиться придомового освещения

Установка фонарей во дворе на улице Седова, 35 постоянно переносится. Жители устали ходить по темноте.

Уже 10 лет жители Невского района пытаются добиться установки фонарей во дворе на улице Седова, 35. Единственный источник света на придомовых территориях – лампочки под козырьками подъездов.

Но есть большая проблема с этим светильником – он включается от обычной клавиши. И если кто-то из соседей пришел достаточной рано или никто не пришел, или забыл включить свет - освещения не будет. Александр Гладштейн, местный житель

Активисты Николай Соколов, Алексей Капустин, Дмитрий Богданов борются с проблемой уже давно. Совместно с жителями они неоднократно обращались в районную администрацию и Комитет по энергетике и инженерному обеспечению. По программе фонари должны установить в 2022 году, однако местным сообщили, что разработка проекта переносится на год позже.

А при этом озвучивалось, были постановления, и давались ответы о том, что обещалось установка по городской программе в 2018 году, 2020, 2022, и здесь очередной перенос. Потому что опять волшебная фраза: "строительство освещения будет выполнено после разработки и согласования в установленном порядке проектной документации и при условии достаточного финансирования". Ирина Короткова, местная жительница

Двор между домами № 35 по ул. Седова и домами №45, 49, 51 по ул. Крупской жители прозвали "сумеречной зоной".

Когда нет снега, когда осень и пасмурная погода, когда темно, я как слабовидящая много раз запиналась и падала из-за лежачих полицейских, которых не видно в темноте. И все коленки разбивала. Лидия Давыдова, местная жительница

На территории расположена игровая площадка, но без света мамы с детьми вынуждены гулять там только в дневное время. В планы "Ленсвета" по реконструкции наружного освещения на 2021-2024 годы данная площадка не входит.

Основная проблема тут не детская площадка, а придомовая. Даже технически можно поставить опору освещения: один фонарь направить на дом, а второй направить на площадку. По сути не нужно будет составлять проектную документацию для освещению площадки, то есть будет проект для освещения придомовых территорий, а дополнительные фонари будут освещать зону для детей. Дмитрий Богданов, депутат МО Невская застава

Жители волнуются за свой двор, так как эту территорию власти включают в квартал с улицей Невзоровой, но там свет давно проведен.

Видео, фото: Piter. TV