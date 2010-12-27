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В Невском районе водитель пытался уехать с заправки, не заплатив за бензин
Сегодня, 15:09
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Alena_Zinovieva
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В Невском районе водитель пытался уехать с заправки, не заплатив за бензин

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Мужчина заправил свой автомобиль на 696 рублей.

В Невском районе задержали водителя, который хотел уехать с заправки, не заплатив за бензин. Мужчина заправил свой автомобиль на 696 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Кнопка тревожной сигнализации сработала на заправочной станции 30 июля в 18:56. Через три минуты сотрудники Росгвардии задержали водителя. В ходе расследования выяснилось, что 30-летний мужчина не раз совершал подобные правонарушения. По данному факту проводится проверка.

Ранее мы писали, что грабители вынесли из квартиры пожилого петербуржца вещи на два миллиона рублей.

Фото: pixabay.com

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Теги: заправка , не заплатил за бензин , росгвардия
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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