В Невском районе водитель пытался уехать с заправки, не заплатив за бензин

Мужчина заправил свой автомобиль на 696 рублей.

В Невском районе задержали водителя, который хотел уехать с заправки, не заплатив за бензин. Мужчина заправил свой автомобиль на 696 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Кнопка тревожной сигнализации сработала на заправочной станции 30 июля в 18:56. Через три минуты сотрудники Росгвардии задержали водителя. В ходе расследования выяснилось, что 30-летний мужчина не раз совершал подобные правонарушения. По данному факту проводится проверка.

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