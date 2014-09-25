В Невском районе появились новые светофоры

Невский район Санкт-Петербурга обзавелся двумя новыми светофорами. Они были установлены на пересечении проспекта Обуховской обороны с улицами Ольги Берггольц и Ткачей. Новые регулировщики помогут обеспечить безопасность дорожного движения пешеходов, направляющихся к социально значимым объектам. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
В частности, светофор на перекрестке проспекта Обуховской обороны и улицы Ольги Берггольц ведет к Психоневрологическому диспансерному отделению № 5 Центра восстановительного лечения Детской психиатрии им. С.С.Мнухина и Невскому районному суду.
А светофор на перекрестке проспекта Обуховской обороны и улицы Ткачей – к Футбольному центру "Форвард", ДК им. Крупской и саду Ткачей. Новые светофоры стали необходимым шагом для улучшения безопасности дорожного движения в этом районе города.
Ранее сообщалось, что в Петербурге завершен первый этап реконструкции Петрозаводского шоссе.
Фото: администрация Смольного
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