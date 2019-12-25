В Невском районе сгорел металлический ангар

Сведения о пострадавших уточняются.

Около трех часов дня управление МЧС по Петербургу получило сигнал о пожаре на улице Приневской, 9, в Невском районе, сообщила пресс-служба ведомства.

В металлическом ангаре размером 8х30 метров происходило горение обстановки на площади 30 кв.метров. Огонь удалось ликвидировать спустя 34 минуты, в 15:42. Достоверной информации о пострадавших пока нет. Также неясно, что именно послужило причиной пожара.

К ликвидации пожара привлекли 5 единиц техники и 21 человек личного состава.

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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте